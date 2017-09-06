Кондитеры Швейцарии изобрели новый вид шоколада - рубиновый

06.09.2017, 12:17

Швейцарский производитель сладостей - Barry Callebaut - заявил, что их ученые изобрели новый вид шоколада - рубиновый. Как уверяют изобретатели, шоколад не содержит никаких искусственных приложений или ягод.



По словам компании, ученые работали над этим видом шоколада не один год. В конце концов, им удалось выделить определенные элементы и создать кондитерские изделия с "ягодно-фруктовой и сочной гладкостью".



До этого в мире существовало три типа шоколада, которые были изобретены еще в 1930-х годах: черный, молочный и белый. Если производителю удастся доказать, что рубиновый шоколад не содержит дополнительных ароматизаторов или красителей, то в мире появится четвертый вид.



Barry Callebaut заверил, что шоколад не содержит никаких искусственных приложений или ягод и надеются, что он станет хитом среди любителей сладкого. Об этом сообщили Українські Новини.

