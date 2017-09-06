Итальянские ученые обнаружили руины древнего города Неаполиса

06.09.2017, 12:36

Археологи из Института национального наследия Туниса и Университета Сассари в Италии обнаружили древнеримский город Неаполис ("Новый город"), основанный в пятом веке до нашей эры и исчезнувший в результате цунами около 1700 лет назад. Поиски древнего города начались в 2010 году, однако обнаружить руины исследователям удалось совсем недавно.



Развалины города простираются на 20 гектаров и подтверждают гипотезу, что Неаполис действительно был уничтожен цунами, вызванным землетрясением в 365 году нашей эры.



Это стихийное бедствие было зафиксировано историком Аммиеном Марселлином, и специалисты полагают, что именно оно нанесло значительный ущерб в Александрии в Египте и на греческом острове Крит. Историки считают, что землетрясение состояло из двух толчков, причем наибольшее значение достигло 8 баллов.



Находка включает целые улицы, памятники и около сотни баков, предназначенных для хранения гарума - ферментированного рыбного соуса. Последний был очень популярной приправой в Древнем Риме и Греции и, вероятно, его производство играло важную роль для экономики Неаполиса.



"Это крупное открытие, доказывающее, что Неаполис был крупнейшим в Древнем Риме центром производства гарума и соленой рыбы", - говорит руководитель археологической экспедиции Мунир Фантар. Об этом написали "Сегодня".