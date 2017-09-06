Ученые нашли новое доказательство возможности жизни на Марсе

06.09.2017, 17:54

Группа американских и европейских ученых, исходя из данных, полученных с марсохода "Кьюриосити" (Curiosity), обнаружили бор на Красной планете. Производные этого элемента, бораты, являются необходимыми для синтеза рибонуклеиновой кислоты - одной из трех основных макромолекул, которые содержатся в клетках всех живых организмов. Это позволяет предположить, что условия древнего Марса могли быть пригодны для формирования живых систем, сообщает журнал Geophysical Research Letters.



Вещество нашли при исследовании ударного кратера Гейла. Его изучение было изначальной целью работы "Кьюриосити" Основой исследования стали данные инструмента ChemCam, в который входят лазерно-искровой эмиссионный спектрометр и камера Remote Micro Imager.



Как оказалось, производные бора на Марсе находятся в прожилках сульфата кальция, расположенных у поверхности планеты. Ученые считают, что бораты могли присутствовать в марсианских подземных водах, оставивших эти прожилки. Вероятно, производные бора входили в состав эвапоритов - минерализованных осадков, которые обычно остаются после испарения солоноватых озер. Эти осадки постепенно растворялись, и бораты могли попасть в воды, текущие под поверхностью Марса. Исследователи считают, что эти воды были слабощелочными, а их температура могла составлять от 0 до 60 градусов Цельсия.



Бораты стабилизируют моносахарид рибозу - один из основных элементов, из которых состоит РНК. Как и ДНК, РНК способна сохранять генетическую информацию. Так как РНК может выполнять несколько разных функций, возникла гипотеза "Мира РНК". Согласно ей, на одном из первых этапов появления жизни РНК одновременно и передавала наследственную информацию, и влияла на протекание химических реакций. Новое открытие показывает, что на древнем Марсе могли существовать условия, пригодные для появления РНК-жизни.



Ученым уже было известно, что бораты присутствуют в марсианских породах. В 2013 году соединения бора обнаружили в составе марсианского метеорита, найденного в Антарктиде. Но новое исследование впервые позволило подтвердить, что производные бора есть и в современных породах Красной планеты. Об этом пишет интернет-издание Naked Science.

