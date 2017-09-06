Ученые Шотландии изобрели камеру, способную видеть сквозь тело человека

06.09.2017, 18:40

Ученые Эдинбургского университета изобрели камеру, которая может "видеть" сквозь человеческое тело. Устройство разработали, чтобы помочь врачам отслеживать эндоскопы - инструменты, предназначенные для обследования внутренних органов.

"Возможность видеть местоположение медицинского прибора имеет решающее значение во время многих процедур, ведь мы движемся к лечению болезней минимально инвазивными способами", - отметил профессор Эдинбургского университета Кев Даливаль.

Ранее медикам было сложно определить точное местоположение эндоскопа в теле пациента, не прибегая к рентгеновскому излучению или другим дорогостоящих методам. Однако теперь эта проблема решена - новая камера может отслеживать источник света сквозь 20 см ткани при нормальных условиях. Благодаря тысячам интегрированных фотодетекторов внутри камеры, устройство способно различать крошечные частицы света, проходящего сквозь ткани человека. Об этом сообщает газета "День".