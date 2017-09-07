В монастыре Святой Екатерины на Синае нашли уникальные тексты

07.09.2017, 14:57

Древний монастырь Святой Екатерины расположен в тени горы Синай. Это один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Основан в IV веке в центре Синайского полуострова у подножья горы Синай на высоте 1570 м.

Кроме возраста, он славится своей библиотекой, в которой содержатся уникальные старые рукописи, манускрипты и документы, нанесенные на пергамент. Для букиниста или археографа, историка, философа эта библиотека - настоящий клад и одновременно кладезь информации.



Как недавно выяснилось, некоторые листы, на которых нанесены надписи, еще древнее, чем считалось ранее. Группа ученых под руководством Джеффа Фаррела смогла обнаружить тексты, которые были затерты монахами, использовавшими дорогой в то время материал для собственных записей. Стертые тексты были, в основном, написаны на латыни, греческом и арабском языках. Но, кроме них, были и тексты на других языках, которые до настоящего времени считались безвозвратно утерянными.



Всего ученые обнаружили 130 палимпсестов - рукописей, написанных на пергаменте, который ранее уже был использован писцами. Палимпсесты появились из-за дороговизны писчего материала. В итоге его использовали не один, а два или даже больше раз. Древнейшим палимпсестом считался "Ефремов кодекс" от 5-го века н.э. Возможно, сейчас звание древнейшего перейдет к другой рукописи.



Монахи монастыря стали повторно использовать пергамент после того, как в 7-м веке н.э. стало распространяться мусульманство. В результате другие монастыри либо просто пустели, либо захватывались мусульманами. Монастырь Святой Екатерины в Синайской пустыне оказался в относительной изоляции. Пергамент достать было неоткуда, поэтому и было принято решение стирать старые рукописи и записывать на них новый текст. Так и было сделано. Несмотря на то, что текст тщательно затирали, остатки букв все равно оставались видимыми, так что большинство палимпсестов можно обнаружить без труда.



Для того, чтобы обнаружить стертое, ученые просвечивали пергамент, сотни листов. При этом использовались источники света различных цветов. После того, как съемки завершались, полученные фотографии "скармливались" специализированному компьютерному алгоритму, который, кроме всего прочего, был обучен отличать старые тексты от новых.



С 2011 года по сей день исследовали обработали 74 палимпсеста. Это около 86000 страниц. Результаты оказались впечатляющими - 108 страниц из всех этих тысяч содержали ранее древнегреческие поэмы и работы, принадлежащие древнегреческому ученому Гиппократу.



Два текста принадлежали перу авторов из Кавказской Албании. Это древнее государство, возникшее в конце II - середине I веков до н.э. в восточном Закавказье, занимавшее часть территории современных Азербайджана, Грузии и Дагестана. Письменность государства считалась потерянной, ее символы были нанесены лишь на несколько каменных артефактов той эпохи.



Еще было обнаружено несколько текстов на диалекте арамейского, так называемом христианском палестинским арамейском. Этот язык - смесь сирийского и греческого. Он "умер" в 13-м столетии, а узнали о нем вновь лишь в 18-м веке. Судя по текстам, у носителей этого языка была хорошо развита литература и искусство.



Все работы, выполненные учеными, проводятся в рамках проекта, который называется Sinai Palimpsests Project. Его цель - получить по крохам утраченное знание, узнать больше о тех нациях и государствах, которых уже нет, и после которых остались лишь единичные следы. Об этом сообщил сайт Geektimes.