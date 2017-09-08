Вспышки на Солнце не прекращаются

08.09.2017, 14:02

Третья за неделю вспышка на Солнце максимального класса X была зафиксирована утром в пятницу, 8 сентября. Предыдущая вспышка на Солнце произошла накануне вечером, а первая вспышка была зафиксирована днем ранее и стала самой мощной за последние 12 лет.

Последствия такой солнечной активности ученым пока сложно предсказать - так, происходящая сейчас магнитная буря в десять раз превышает прогнозируемые значения и достигает четырех баллов по пятибалльной шкале.



По мнению экспертов, буря носит планетарный характер, и ее влияние заметят во всех странах мира.



Специалисты рекомендуют в ближайшие дни воздержаться от поездок на автомобилях и авиаперелетов из-за катаклизмов на Солнце. Отмечается, что в период такой мощной солнечной активности в несколько раз может возрасти количество ДТП и смертность от аварий.



Как уточнили астрофизики, облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты около 02:00 по киевскому времени, примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в полтора раза, и удар по Земле произведен с большей мощностью, чем планировалось.



Направление магнитного поля выброса, исходя из данных прибора ACE, работающего в 1 млн. километров от Земли и первым встретившего солнечный удар, является неблагоприятным для нашей планеты - поле направлено противоположно земному и в настоящий момент "сжигает" линии поля Земли. В результате этого, по мнению ученых, может образоваться разрыв, в который устремится солнечная плазма, заполняя собой магнитосферу нашей планеты.



Вторгнувшиеся в магнитосферу частицы способны вызвать полярные сияния не только в области полярных шапок, а по всей планете, в том числе порой и до экватора. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах.



Помимо этого, ученые считают, что Землю ждет самый крупный магнитный шторм как минимум с 2010 года. По последним данным, сильнейшая магнитная буря уже обрушилась на Землю. Об этом пишет газета "Сегодня".