Секретный американский челнок Boeing X-37 - снова в космосе

08.09.2017, 14:52

OTV-5 был запущен 7 сентября 2017 года на среднетяжелой ракете Falcon 9 с пусковой площадки на мысе Канаверал (США). Специалисты специально постаралась произвести пуск до того, как ураган "Ирма" достигнет космодрома.

Цели полета Boeing X-37 засекречены, однако предполагается, что шаттл предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.



Boeing X-37 способен выходить на орбиту и приземляться по той же схеме, что и аппараты серии Space Shuttle. Длина многоразового орбитального аппарата - 8,83 метра, что в четыре раза меньше, чем у Space Shuttle, размах крыла - 4,6 метра. В распоряжении Пентагона имеются два Boeing X-37, старты каждого из них чередуются.



Первый старт космического аппарата Boeing X-37 состоялся 22 апреля 2010 года. А предпоследний полет, завершившийся в мае 2017 года, стал самым продолжительным - он длился 718 суток - почти 2 года. Всего же за 7 лет на околоземной орбите аппараты Boeing X-37 провели 2085 суток.



Примечательно, что предыдущие четыре запуска Boeing X-37 производились на ракете Atlas 5 компании ULA (совместного предприятия аэрокосмических корпораций Lockheed Martin и Boeing), которая является главным конкурентом компании SpaceX на американском рынке. Ранее ULA была единственной компанией, которой военное ведомство США доверяло запуски военных аппаратов. Об этом пишет газета "Сегодня".



