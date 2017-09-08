Магнитная буря - как себя обезопасить

08.09.2017, 16:20

С 8 сентября Земля подвергнется воздействию одной из самых сильных магнитных бурь за последние годы уровня KP8, прогнозируют ученые. Согласно результатам исследований, магнитная буря сильнее всего отражается на больных и пожилых людях, то есть людях с не лучшим здоровьем. Однако, сильные магнитные бури могут влиять и на здоровых людей, оказывая воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Симптомы, которые чаще всего возникают в результате магнитных бурь - это усталость, вялость и сонливость в дневное время, а также нарушения сна, проблемы с концентрацией внимания, необъяснимо плохое настроение, тревожность и раздражительность. Также возможны головные боли.



В дни магнитных бурь людям с риском сердечных заболеваний рекомендуется расслабиться, воздерживаться от чрезмерных интеллектуальных или физических нагрузок и чаще отдыхать.



Согласно исследованиям ученых, не все люди восприимчивы к магнитным бурям, но не менее 20%-305 процентов населения могут реагировать на изменения магнитного поля.



Шкала силы магнитных бурь начинается с отметки KP0, означающей полностью спокойное магнитное поле. На уровне KP1-3 магнитное поле считается сравнительно спокойным. Отметка KP4 означает беспокойное магнитное поле. К магнитным бурям относятся отметки KP5-KP9. Поэтому зафиксированная в пятницу отметка KP8 означает крайне сильную магнитную бурю. При наблюдении за колебаниями магнитного поля отслеживаются как масштаб колебаний, так и их резкость. Чем более резко меняется магнитное поле, тем более сильным считается воздействие на здоровье.

Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в Киеве максимум магнитнитной бури придется в ночь на субботу, 9 сентября, и достигнет уровня "умеренный"-"средний".

Как мы уже писали, специалисты рекомендуют в ближайшие дни воздержаться от поездок на автомобилях и авиаперелетов. Поскольку в период повышенной солнечной активности, как правило, возрастает количество ДТП, необходимо соблюдать особые внимание и осторожность, находясь за рулем.

Не лишним будет напомнить советы врачей, рекомендующих несколько способов защиты от любых резких природных явлений:

- могут помочь прохладный душ и влажные растирания, благотворно влияющие на укрепление кровеносных сосудов;

- утро должно начинаться с прогулки или с зарядки, но никак не с плотного завтрака;

- ограничить спиртное и сигареты;

- рационально питаться;

- сердечникам необходимо строго соблюдать рекомендованный врачом прием лекарственных средств;

- для людей, которые отличаются особой раздражительностью и перепадами настроения, можно порекомендовать прием успокаивающих настоев;

- те, кто, наоборот, подвержен утомляемости и общей слабости организма, могут пережить период магнитных бурь при помощи китайского лимонника и женьшеня.

Врачи рекомендуют в эти дни есть менее калорийную пищу, больший упор делать на фрукты и овощи, богатые витаминами и минералами.

Также следует ограничить количество выпиваемого кофе, а еще лучше - заменить его зеленым или фруктовым чаем, чаем каркаде, овощными и фруктовыми соками или минеральной водой.

По материалам интернет-изданий.