Вспышки на Солнце - специалисты успокоили

09.09.2017, 17:31

Специалисты говорят, что хотя потенциал для дальнейшего развития геомагнитной бури по-прежнему существует, однако, по имеющимся данным, последствия солнечной активности оказались значительно меньше, чем предполагалось.

Специалисты из Центра прогнозирования космической погоды США предупредили 9 сентября о радиационном шторме, вызванном серией вспышек класса X на Солнце, одна из которых стала самой мощной за последние 12 лет. Ученые пояснили, что эффекты от выбросов коронарной массы хоть и ослабевают, но потенциал для дальнейшего развития геомагнитной бури по- прежнему существует.

Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в Киеве магнитнитная буря в ближайшие дни не превысит уровня "небольшие возмущения". Информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории подтверждает значительное ослабление индекса геомагнитной возмущенности.

По материалам интернет-изданий.