Активность Солнца возобновилась

11.09.2017, 13:51

Вечером в воскресенье, 10 сентября, на Солнце вновь произошла мощная вспышка. Она была слабее тех, что произошли накануне, но в ближайшие дни Землю вновь может накрыть геомагнитная буря.

В конце дня 10 сентября учеными был зафиксирован резкий подъем протонов самых высоких энергий. Поток протонов оказался сильнее, чем во время более мощной вспышки 7 сентября. Космонавты, находящиеся на борту международной космической станции, были вынуждены спрятаться в специальном укрытии.

Эксперты отметили, что между вспышками на родительской звезде и ураганами на Земле может существовать связь, однако, насколько можно связывать солнечную активность в последнее время и ураганы, которые сейчас бушуют у побережья США, ученым придется еще разбираться. Об этом сообщает "Страна.ua".

