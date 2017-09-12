Космический зонд "Кассини": миссия завершена

12.09.2017, 16:30

Космический зонд "Кассини" передал на Землю последние видеозаписи и фотографии гейзеров, сделанные на южном полюса Энцелада - шестого по размеру спутника Сатурна, сообщает NASA.



Зонд "Кассини", изучающий Сатурн и его спутники с 2005 года, стал основным источником новой информации об Энцеладе, одной из самых интересных и загадочных лун планеты-гиганта. Практически сразу после прибытия в систему Сатурна, зонд НАСА обнаружил намеки на существование гейзеров на поверхности этой ледяной луны, что заставило ученых искать другие следы воды - в ее недрах и на ее поверхности.



За 12 лет работы зонда "Кассини" стало известно, что под ледовой коркой Энцелада скрывается гигантский подледный океан, заполненный относительно теплой и пресной водой, в которой в принципе может существовать жизнь, питающаяся водородом. Сегодня ученые всерьез рассматривают луну Сатурна как главного кандидата на роль первого прибежища внеземной жизни.



Жизнь зонда близится к концу - 15 сентября "Кассини" войдет в плотные слои атмосферы Сатурна и сгорит, передавая при этом информацию на Землю.



Космическая станция "Кассини" была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутников, главным образом, Энцелада и Титана. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".