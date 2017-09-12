В этом году в Киеве высадят 13 миллионов цветов

12.09.2017, 17:55

Рекордное количество цветов - 13 миллионов - в Киеве высадят до конца текущего года, 10 миллионов - уже высажено. Об этом сообщили в компании "Київзеленбуд".

Большинство цветов, которые высаживают в Киеве, выращено в 13 парниково-оранжерейных хозяйствах районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждение.

Одним из путей реализации стратегии развития "Київзеленбуд" на ‎2017-2021 годы "Экологично. Инновационно. Уютно" является создание новых и реконструкция имеющихся оранжерейных хозяйств для выращивания растений, стойких к росту в мегаполисе.

"Важным заданием для нас является увеличение высаживания многолетних растений и создания злаковых клумб. В этом году такие клумбы создали в Голосеевском и Оболонском районах. И это лишь начало - дальше они будут сформированы во всем городе. Уже длится создание злаковой клумбы в Днепровском районе. Существенное преимущество декоративных злаковых клумб - их неприхотливость в присмотре: они чудесно переносят как рясный полив и тень, так и жару, открытые солнечные участки и засуху, практически не поддаются болезням и не поражаются вредителями, а сами злаки легко уживаются с другими растениями", - отмечает генеральный директор коммунального объединения Михаил Наконечний.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.