12.09.2017, 18:24

Национальный банк допускает уменьшение суммы для докапитализации Приватбанка до 16 млрд. гривен, об этом журналистам сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"По Привату есть проблема оценки активов, они сейчас эту оценку проводят и там сумма небольшая, и я надеюсь, что она уменьшится (будет менее 16 млрд гривен)", - рассказала Е.Рожкова.

Банкир добавила, что госбанки докапитализированы.

"Мы считаем, что госбанки докапитализированы, и все остальное зависит от работы менеджмента по возврату или реструктуризации активов. Госкомпания по управлению активами без перестроения системы корпоративного управления не изменит ситуацию. Потому что если вы переложите из одного кармана в другой, то если не докапитализировать банки, а госкомпанию, то это все равно будет увеличивать госдолг", - добавила Рожкова.

По ее словам, госбанки нуждаются в налаживании корпоративного управления. Об этом сообщают "Українські Новини".