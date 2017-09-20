НБУ: Обменный курс государственного бюджета – это лишь технический показатель

20.09.2017, 09:47

Использованный для расчетов государственного бюджета на 2018 год курс доллара в размере 30 гривен является техническим показателем, а не прогнозом на следующий год. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

"Обменный курс государственного бюджета - это лишь технический показатель, предназначенный для пересчета показателей доходов и расходов, выраженных в иностранной валюте, в гривну", - объяснил заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

По его словам, НБУ воздерживается от каких-либо заявлений относительно прогноза обменного курса специально, для того чтобы не создавать ложное впечатление будто нацбанк планирует курсовые цели.

"У НБУ отсутствуют какие-либо цели по поддержке обменного курса на определенном уровне или в определенном диапазоне. В Украине действует режим плавающего курсообразования, то есть курс формируется под действием рыночных сил", - сказал представитель НБУ. Об этом сообщает Телеканал новин "24".