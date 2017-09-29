Ежемесячная финансовая отчетность банков в Украине - НБУ

Национальный банк Украины начал ежемесячное обнародование информации об индивидуальных показателях деятельности банков, данные доступны в разделе "Статистика" на официальном сайте НБУ.
Информация предоставляется в разрезе каждого банка и содержит: оборотно-сальдовый баланс; структуру кредитов, предоставленных физическим лицам и субъектам ведения хозяйства, по классам (в соответствии с Положением об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям).
В 2018 году Нацбанк планирует предоставлять отчеты о структуре регулятивного капитала в разрезе отдельных банков.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.