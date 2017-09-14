Швейцарский инвестор планирует купить пакет акций украинского банка

14.09.2017, 10:17

Швейцарский инвестор responsAbility Participations AG планирует приобрести не контрольный пакет акций банка "Львов", вся необходимая документация была направлена НБУ 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Напомним, что банк "Львов" был создан в 1990 году и на данный момент имеет более 20 отделений в Западной Украине и одно в Киеве.

"Господин Петурссон и ResponsAbility разделяют стремление стать ведущим поставщиком надежных и ориентированных на потребности клиентов финансовых услуг для малого и среднего бизнеса в Западной Украине", - сказано в сообщении банка.

В 2006 году группа исландских компаний стали стратегическими инвесторами банка, финансовое учреждение получило самую крупную исландскую инвестицию в Украине. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.