НБУ не признает Bitcoin валютой, в НКЦБФР тоже против

25.09.2017, 14:13

НБУ не может признать криптовалюты, в том числе Bitcoin, валютой и предупреждает о рисках мошенничеств. Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий на Ukrainian Financial Forum.

"Мы можем сказать, что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента. И мы не можем признать это платежным средством", - пояснил он.

В свою очередь глава НКЦБФР Тимур Хромаев подчеркнул, что "нет никакого информационного сопровождения, нет никакой защиты прав инвесторов".

Ранее Хромаев отмечал, что в Украине два регулятора отвечают за сферы, в которые "вторгаются" криптовалюты. Он подчеркивал, что валюту регулирует НБУ, а ценные бумаги — НКЦБФР.

"Если криптовалюта - средство для расчетов, то это сфера регулирования Центрального банка. Но если это финансовый инструмент, такой как ценные бумаги или производные ценных бумаг, то это сфера Нацкомиссии по ценным бумагам", - отмечал Хромаев. Об этом сообщает Сегодня.ua.