Национальный банк Украины сохранил учетную ставку

14.09.2017, 14:53

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12.5% годовых. Проведение сдержанной монетарной политики предопределенно необходимостью повернуть инфляцию к целевой траектории. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В августе потребительская инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16.2%. Вместе с тем, в месячном измерении индекс потребительских цен снизился на 0.1%.

Фактическая инфляция в годовом измерении превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2017 года.

До конца текущего года показатель инфляции в годовом измерении будет иметь тенденцию к замедлению. В первую очередь - учитывая высокую базу сравнения прошлого года, ожидаемую умеренную волатильность обменного курса и угасания эффектов "инфляционных сюрпризов".

Сохранение учетной ставки на уровне 12.5% утверджено Решением Правления Национального банка Украины от 14 сентября 2017 года № 593-рш "О размере учетной ставки".

Следующее заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики состоится 26 октября 2017 года в соответствии с утвержденным и обнародованным графиком.