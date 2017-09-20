АМКУ проверит как Фонд гарантирования вкладов продает активы банков

20.09.2017, 16:26

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверит соглашение между Фондом гарантирования вкладов и двумя американскими компаниями на наличие нарушений в проведении аукционов по реализации залогового имущества банков. Об этом госсекретарь АМКУ Агия Загребельская написала на своей странице в Facebook.

Речь идет о решении исполнительной дирекции ФГВФЛ относительно реализации активов восьми банков, которые находятся в залоге НБУ по кредитам рефинансирования, сообщила Загребельская.

В АМКУ поступило обращение, что отбор агентов для реализации указанного имущества произошел без проведения конкурса, что свидетельствует о совершении антиконкурентных действий.

Ранее СМИ писали, что ФГВФЛ планирует продать права требования по кредитам на 13 млрд грн, которые были выданы рядом банков – Дельта Банк, VAB Банк, Киевская Русь, Еврогазбанк, Златобанк и Актив-Банк. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.