13.09.2017, 15:19

В реестре участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) - 91 банк, по состоянию на 1 сентября 2017 года. Поступления в Фонд за период с января по август 2017 года составили 2491,67 млн грн., говорится в сообщении ФГВФЛ.

14183,83 млн грн. - общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 сентября 2017 года.

87546,5 млн грн. - общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012), в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 сентября 2017 года.

Фондом было подано 4529 заявлений в правоохранительные органы относительно выявленных во время работы в неплатежеспособных банках и банках, которые ликвидируются, фактов нарушения законодательства на общую сумму свыше 431,12 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.