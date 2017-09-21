Для дальнейшей успешной работы банковская система нуждается в реформировании других секторов - НБУ

21.09.2017, 16:30

Для успешной работы банковской системы Украины требуются реформы в других секторах. Об этом рассказала заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе выступления на Украинском финансовом форуме в Одессе.

"Сама по себе финансовая система не способна изменить весь государственный строй, обеспечить реформы всех секторов и всех направлений. Чтобы мы и далее могли успешно работать, а это является серьезным вызовом для финансовой системы, необходимо успешное продвижение реформ остальных направлений", - сказала Рожкова.

Кроме того, в Нацбанке призвали депутатов Верховной Рады поддержать три приоритетных законопроекта о рынке капитала, в том числе No5592-р (о привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг), 6303 (о защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала) и 7055 (о рынках капитала и регулируемых рынках). Об этом сообщает УНИАН.