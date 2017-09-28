Кто и как будет управлять государственными банками по новому закону

28.09.2017, 14:15

27 сентября Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками". Об этом сообщает "Правительственный портал".

Проектом закона предусматривается, что наблюдательный совет государственного банка будет состоять из семи членов, из которых пять членов будут независимыми, а два члена - представителями государства, один из которых назначается по предложению Президента Украины, другой - по предложению Кабинета Министров.

Законопроект определяет четкие критерии независимости членов наблюдательного совета и порядок их отбора с помощью международно признанной рекрутинговой компании на условиях прозрачного конкурса.

Отбор претендентов на должности членов наблюдательного совета государственного банка будет проходить через конкурсную комиссию, которую образует Кабинет Министров Украины. В состав комиссии входят три представителя от Президента Украины и три представителя от Кабинета Министров Украины.

Члены наблюдательного совета будут выполнять свои функции на платной основе, что позволит привлечь в наблюдательные советы государственных банков профессиональных менеджеров банковского сектора. В наблюдательном совете будут созданы Комитет по аудиту, Комитет по вопросам рисков и Комитет по вопросам назначений и вознаграждений должностным лицам.

В Комитет по вопросам аудита войдут исключительно независимые члены наблюдательного совета государственного банка. В Комитет по вопросам рисков и по назначениям и вознаграждениям должностным лицам войдут преимущественно независимые члены и возглавят эти комитеты.

По этому поводу Министр финансов Александр Данилюк заявил: "Сегодня мы сделали важный шаг в комплексной реформе государственных банков, направленной на повышение эффективности их и возобновления кредитования".

Проект был разработан Министерством финансов совместно с представителями Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.