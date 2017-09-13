13 сентября - снова геомагнитная буря

13.09.2017, 11:06

Специалисты предупредреждают, что с 13 сентября Земля окажется под действием геомагнитных возмущенний, поэтому в течение нескольких дней людям, чувствительным к магнитным бурям, следует обратить на это внимание.

Так, согласно прогнозу сайта Gismeteo, в Киеве магнитнитная буря в ближайшие дни превысит уровень "слабая магнитная буря" (4), а в ночь на 14 сентября - достигнет уровня "умеренная магнитная буря" (5).

Информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории подтверждает усиление индекса геомагнитной возмущенности.

По материалам интернет-изданий.