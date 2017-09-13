В Припяти польские туристы "запустили" колесо обозрения

13.09.2017, 12:11

В находящемся в зоне отчуждения городе Припять, польские туристы "запустили" колесо обозрения, которое не работало более 30 лет. Колесо обозрения запустили механически, без использования электричества.



Видео запуска колеса обозрения опубликовал в Интернет польский турист-экстремал Кристофер Гржибек. По словам автора видео, после завершения записи видеоролика все было возвращено в исходное состояние, ни один механизм не был поврежден.



Украинские активисты организации Chernobylzone ("ЧернобыльЗона") намерены обратиться в Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения с жалобой на действия туристов из Польши.



"Во-первых, если такое колесо рухнет, могут пострадать люди, которые участвовали в этой акции. Во-вторых, Припять могут назвать местом, что находится в аварийном состоянии, и туда просто перестанут пускать туристов со всего мира", - пояснили активисты.



Как ранее писали СМИ, в порядке эксперимента в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС высадили павловнии, которые могут поглощать радионуклиды. Об этом сообщает "Громадське радіо".