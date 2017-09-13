Рейтинг стран мира 2017 - где лучше всего жить и работать эмигрантам

13.09.2017, 13:21

В рейтинге лучших стран для жизни и работы первое место занял Бахрейн, на втором месте - Коста-Рика, а на 3 позиции - Мексика. По мнению составитель рейтинга, Украина заняла лишь 59 место из 65.



Опросы Expat Insider проводятся ежегодно InterNations. В них участвуют более 2,8 млн. эмигрантов. По результатам исследований, проведенных компанией Finaccord, всего в мире насчитывается около 50 млн. представителей диаспоры. Ожидается, что в течение следующих пяти лет их количество достигнет 60 млн.



Украина стала одной из трех стран, которые существенно ухудшили свой показатель по сравнению с прошлым годом. Так, в 2016 году Украина заняла 34 место, а в 2017 году опустилась на 25 позиций. Авторы рейтинга отмечают, что одна из главных причин такого падения - сложность для экспатов найти друзей среди местных жителей. "В 2016 году 68% респондентов ответили, что им было легко найти друзей. В 2017 году - только 49%", - говорится в отчете.



Такие показатели, как общее дружелюбие населения и приветливое отношение, также ухудшились. В 2016 году эти аспекты положительно отмечали 82% и 76% респондентов соответственно, а в этом году - лишь 60% и 57%. "Здесь сложно сближаться с людьми. Чтобы завести друзей, понадобится время", - цитируют авторы отчета слова британского экспата в Украине.



Одной из главных проблем Украины также стал размер заработка. В 2017 году только 63% респондентов были удовлетворены своим финансовым положением - на 13% меньше, чем в прошлом. Впрочем, говоря о заработке в Украине, 74% опрошенных утверждают, что этого достаточно для проживания в стране - в среднем по миру этот аспект отметили 77% экспатов, принимавших участие в опросе.

Португалия улучшила свою позицию на 13 пунктов в общеи рейтинге, по сравнению с 2016 годом, и заняла пятое место среди лучших стран для жизни и первую позицию по качеству жизни.



В рейтинге Греция оказалась в конце из-за экономических проблем страны, а Австралия, которая заняла первое место в 2016 году, ухудшила свою позицию больше, чем любая другая страна, и заняла лишь 34 место.



Одним из любимых мест для работы эмигрантов стал Китай, где 2/3 респондентов довольны своей карьерой. Но в целом по уровню качества жизни Китай занял только 55 место. Эмигранты в КНР, особенно имеющие детей, обеспокоены серьезным загрязнением окружающей среды, качеством и стоимостью медицинского обслуживания и образования.

Из других стран Азии, Тайвань продвинулся на 4 место, а Сингапур попал в первую десятку. Гонконг, давний соперник Сингапура, опустился с 34 на 39 место.

Россия оказалась в рейтинге на 50 месте, ухудшив свою позицию по сравнению с 2016 годом на 3 пункта.

Великобритания, после голосования за выход из ЕС, потеряла свои прошлогодние позиции на 21 пункт и оказалась на 54 позиции.



По результатам исследования, США также потеряли свой имидж политически стабильной страны - лишь 36% эмигрантов высказали положительное мнение о политической стабильности в Америке, по сравнению с 68% в прошлогоднем опросе.



В общем рейтинге США заняли 43 место из 65 стран, что на 17 позиций ниже, чем в 2016 году. По опросу 2014 года, США занимали 5 место. Положительным моментом отмечается то, что 69% процентов эмигрантов благоприятно относятся к американской экономике.



Американцы все еще имеют репутацию радушных, однако это восприятие меняется. В 2014 году - 84% эмигрантов положительно оценили "дружественное отношение страны к иностранным гражданам", и лишь 5% - отрицательно, а в 2017 году негативные рейтинги выросли втрое, а положительные рейтинги снизились на 16 пунктов. Об этом сообщила Gazeta.ua.