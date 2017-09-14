14 сентября - магнитные бури продолжаются

14.09.2017, 12:30
Информация с сайта Astron.kharkov.ua
Информация с сайта Gismeteo.ua

Геофизики подтверждают, что несмотря на то, что вспышек на Солнце уже нет, в ближайшее время Земля по-прежнему будет находиться под действием геомагнитных возмущений.

Так, согласно прогнозу сайта Gismeteo, в ближайшие дни в Киеве магнитная буря будет на уровне "слабая магнитная буря" (3), а по ночам достигнет уровня "малая магнитная буря" (4).

Информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории подтверждает колебания индекса геомагнитной возмущенности.
По материалам интернет-изданий.

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