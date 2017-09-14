В Италии успешно выступил робот-дирижер оркестра

14.09.2017, 16:40

Симфонический оркестр впервые исполнил произведения под управлением робота. Дебют механического дирежера состоялся в театре Верди в Пизе в рамках Первого международного фестиваля робототехники в Тоскане.

Двурукий робот Ю-ми был создан швейцарскими специалистами из компании ABB. Устройство имеет две руки. В одной руке робот держит дирижерскую палочку, другой - жестикулирует как человек.

"Нам потребовалось время, чтобы понять движения робота. Когда мы привыкли к ним, все пошло легко", - рассказал дирижер оркестра Андреа Коломбини.

"Ю-ми" (YuMi), чье имя означает "ты и я", обучался всем движениям Коломбини во время репетиций дирижера. Робот не умеет импровизировать, и любое изменение темпа игры сбило бы его с толку. Для того, чтобы научить YuMi дирижировать шестиминутным произведением, потребовалось 17 часов. 12 сентября робот дирижировал три пьесы, включая знаменитую арию La Donna e Mobile из оперы Верди "Риголетто".

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.

