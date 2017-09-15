Магнитная буря заканчивается

15.09.2017, 11:34

Согласно прогнозам ученых, сила геомагнитных бурь, вызванных чередой вспышек на Солнце, в ближайшее время уменьшится и со второй половины дня понедельника, 18 сентября, интенсивность геомагнитных возмущений станет незначительной и войдет, практически, в норму.



Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в течение ближайших дней в Киеве магнитная буря будет на уровне "слабая магнитная буря" (3) и только ночью достигнет уровня "малая магнитная буря" (4).



Однако, по информация сайта "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории, по-прежнему очень вероятными остаются значительные колебания индекса геомагнитной возмущенности.

По материалам интернет-изданий.