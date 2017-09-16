16 сентября - магнитная буря продолжается

16.09.2017, 11:02

Вопреки прогнозам, геомагнитные возмущения, вызванные чередой вспышек на Солнце, продолжают вызывать магнитные бури на Земле.



Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в течение 3 ближайших дней в Киеве магнитная буря будет на уровне "слабая магнитная буря" (3)- "малая магнитная буря" (4).



Информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории, подтверждает возможность значительных колебаний индекса геомагнитной возмущенности в течение всего дня.

По материалам интернет-изданий.