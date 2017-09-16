16 сентября - магнитная буря продолжается

16.09.2017, 11:02
Информация с сайта "Космическая погода"
Информация с сайта Gismeteo.ua

Вопреки прогнозам, геомагнитные возмущения, вызванные чередой вспышек на Солнце, продолжают вызывать магнитные бури на Земле.

Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в течение 3 ближайших дней в Киеве магнитная буря будет на уровне "слабая магнитная буря" (3)-  "малая магнитная буря" (4).

Информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории, подтверждает возможность значительных колебаний индекса геомагнитной возмущенности в течение всего дня.
По материалам интернет-изданий.

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