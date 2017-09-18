Магнитные бури утихают

18.09.2017, 10:54

По информации ученых, вспышки на Солнце закончились, вызваные ими магнитные бури на Земле должны постепенно утихнуть.



Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в течение ближайших дней в Киеве магнитная буря будет на уровне "слабая магнитная буря" (3), с переходом на "небольшие геомагнитные возмущения" (2).



Информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории, свидетельствует об увеличении амлитуды колебаний индекса геомагнитной возмущенности, по сравнению со вчерашним днем, 17 сентября, и не дает надеяться людям с повышенной геомагнитной чувствительностью на хорошее самочувствие в течение сегодняшнего дня.

По материалам интернет-изданий.