У Земли обнаружен второй естественный спутник

18.09.2017, 19:18

Ученые обнаружили, что у Земли всегда было два естественных спутника - всем известная Луна и второй мини-астероид, который на протяжении многих миллионов лет кружил вокруг планеты.



Авторы исследования - Роберт Джедике из Гавайского университета и Джереми Ваубайон из Парижской обсерватории - при помощи компьютерного моделирования убедились, что в то время как многие из астероидов остаются на орбите Земли не более девяти месяцев, а затем продолжают свое привычное вращение вокруг Солнца, один объект все же никогда не покидает своей орбиты вокруг планеты.



Ученые назвали мини-астероид , обозначенный как 2016 HO3, второй луной, однако размер его не превышает одного метра в диаметре. Для специалистов он представляет огромнейший интерес в виду того, что однажды может упасть на Землю, в результате чего ученые получат образец материала, который лишь незначительно изменился со времен формирования Солнечной системы. Об этом сообщила Gazeta.ua.



