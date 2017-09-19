Прогнозы климатологов разнятся

19.09.2017, 10:40

После рекордно жаркого лета климатологи предсказывают рекордно холодную зиму. Метеорологи прогнозируют в 2017-18 годах одну из самых суровых зим за последние 100 лет, причем самые сильные холода ожидают жителей Европы.

По прогнозам метеорологов, морозы будут также и очень затяжными. Ученые связывают это явление с новым климатическим циклом, в который входит Земля, и повышении температуры в Тихом океане на один градус. Кроме того, ожидается снижение солнечной активности.

В Европе будет очень снежно, а в ряде стран температура опустится до -30. По информации Exacta Weather в Ирландии первый снег и заморозки прогнозируют уже в октябре.



Британский климатолог Джеймс Мэдден заявил, что ожидается что-то вроде минимума Маундера - периода долговременного уменьшения количества солнечных пятен примерно с 1645 по 1715 годы, который совпал с так называемым малым ледниковым периодом.

Во Франции зима нанесла тогда особенно большие потери, так как повлекла со собой голод, из-за которого к концу 1710 года погибли примерно 600 тысяч человек. Только в Париже, самом большом городе того времени, погибло 24 тысячи человек. Поскольку голод происходил во время войны, некоторые современники-националисты утверждали, что гибель стольких человек во Франции повлекло не голодание, а сама война.

Однако, некоторые ученые к заявлениям европейских климатологов отнеслись с подозрением. Они считают, что дело не в экологии, а в экономике. Так, руководитель метеорологического отдела обсерватории МГУ сказал: "Чем больше будет общественного внимания, тем больше внимания будет к исследованиям, соответственно, тем лучше будет финансирование".

Как писали СМИ, ранее в НАСА заявили, что на Солнце прекратились вспышки, а это значит, что снизилась активность светила. В итоге к 2030-2040 годам на Земле может наступить пятый ледниковый период.

Замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая высказала сомнение в возможности достоверного прогноза на такой длительный период: "Наука не в состоянии прогнозировать, какой будет зима. В атмосфере все очень меняется, самый достоверный прогноз погоды - на 10 суток. Какая будет зима, поживем - увидим", - отметила она. "А зима в Крыму будет, как всегда, с очень переменчивым характером погоды".



В свою очередь, украинский народный синоптик Владимир Деркач, прогнозирует, что самые холодные дни наступят уже после 1 января 2018 года.

"Будет холодать, но в пределах нормы, погода подарит и достаточно погожих дней, - прогнозирует Владимир Деркач. Его прогнозы сбываются уже 15 лет.

"Первые намеки на зиму мы ощутим уже в ноябре, который попугает нас холодами. Однако тепло еще вернется. Холодными будут несколько дней в начале месяца. Такая же температура и осадки, возможно, снег, нас ждут с 10 до 20 ноября. И опять - теплые дни. Впрочем, долго радоваться природа не позволит и поморозит в середине третьей декады ноября. Этот месяц не принесет устойчивого похолодания - оно начнется в декабре, но лютого мороза и снегов не планируется вплоть до Нового года".



Как уверяет синоптик, на настоящую зиму надеяться не приходится вплоть до 1 января - в конце декабря температура, наоборот, начнет подниматься. По крайней мере на Волыни. Так что снег, если и выпадет, к празднику растает - лепить снежные бабы и кататься на лыжах погода нам позволит лишь позднее.

По материалам интернет-СМИ.