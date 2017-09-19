В Китае обнаружены пигментированные яйца страусоподобного динозавра

19.09.2017, 18:58

Ученые обнаружили в Китае яйца всеядного страусоподобного динозавра, которые отличаются сине-зеленым цветом.



Как отмечают ученые, многие птицы закладывают белые, непигментированные яйца, как и современные ящерицы, крокодилы, черепахи и единственные известные яйцекладущие млекопитающие, утконос и ехидна. Поэтому ученые предполагали, что и яйца динозавров были исключительно белыми, а цветные яйца у некоторых птиц появились уже после того, как гигантские ящеры вымерли.



Новая же находка полностью переворачивает это представление. По словам ученых, яйца овирапторов Heyuannia huangi, покрытых перьями динозавров, которые напоминали современных страусов, окрашены в сине-зеленый цвет. Это делало их, по словам ученых, незаметными в открытых гнездах, вырытых в земле.



С помощью химического анализа исследователи обнаружили в яйцах динозавров биливирин и протопорфирин, которые часто встречаются в яйцах у современных птиц. По мнению ученых, в прошлом яйца динозавров обладали скорее зеленым цветом, наподобие того, в который окрашены яйца современных эму.



"Все думали, что яйца динозавров были белыми", - говорит соавтор исследования Ясмина Виеман из Йельского университета. Теперь стало очевидным, что это было ошибочное мнение. Об этом сообщает National Geographic.