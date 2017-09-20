Геофизики дают благоприятный прогноз на ближайшие дни

20.09.2017, 10:53
Информация с сайта Gismeteo.ua
Информация с сайта Astron.kharkov.ua

По информации ученых, геомагнитные возмущения в ближайшие 1-2 дня утихнут.

Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в течение ближайших дней в Киеве магнитная буря не будет превышать уровня "небольшие геомагнитные возмущения" (2) в дневное время.

Информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории, свидетельствует о значительном изменении амлитуды колебаний индекса геомагнитной возмущенности в начале суток сегодня, 20 сентября.
По материалам интернет-изданий.

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