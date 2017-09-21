Прогноз по геомагнитным бурям - благоприятный

21.09.2017, 11:10

Согласно прогнозам ученых, геомагнитных возмущений в ближайшие 1-2 дня на Земле не будет.



Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в течение ближайших дней в Киеве магнитная буря не будет превышать уровня "небольшие геомагнитные возмущения" (2), иногда опускаясь до минимального - "Нет заметных возмущений" (1).



Информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории, подтверждает лишь незначительные изменения амлитуды колебаний индекса геомагнитной возмущенности.

Согласно прогнозам геосиноптиков, до конца месяца геомагнитные возмущения могут произойдти 24 и 27-29 сентября. Магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии 25 и 30 сентября.

По материалам интернет-изданий.