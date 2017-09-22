"Википедия" все чаще используется при написании научных работ

22.09.2017, 11:21

Согласно результатам исследований, проведенных учеными из Массачусетского технологического института (MIT) и Питтсбургского университета, "Википедия" все чаще используется как источник при написании научных работ.

Профессор Массачусетского института Нил Томпсон (Neil C. Thompson) и его коллега Дуглас Хэнли (Douglas Hanley) из университета в Питтсбурге полагают, что популярный ресурс - это не просто отчет о том, что происходит в научном мире. "Википедия" - помогает формировать знания", - заявили ученые.



Исследователи провели эксперимент: выбрали несколько тем, которых не было в "Википедии", и попросили аспирантов подготовить по ним статьи. При этом часть материалов они опубликовали на сервисе Wiki.



Оказалось, что работы, загруженные в "Википедию", получили тысячи просмотров и ссылок в научных работах других исследователей. При этом, неопубликованные на сайте статьи так и остались незамеченными научным сообществом.



Выяснилось также, что материалы из интернет-энциклопедии нашли отражение примерно в каждых 200 словах в научных журналах. Несмотря на то, что многие авторы не упоминали "Википедию", все равно удалось установить - через похожие слова - что к ней они прибегали.



Между тем, как отмечает The Next Web, стандарты MIT разрешают использовать "Википедию" в статьях только в качестве источника "общих сведений".

"Наши выводы касаются не только влияния "Википедии", - пишут исследователи. "Как правило, эта информация оказывет влияние на архивы научных знаний".

Полученные результаты свидетельствуют о том, что увеличение доступности информации в этом типе базы данных является выгодным способом для продвижения исследований. "Википедия" - это достижение, которое повышает уровень равенства между людьми, оно служит на благо людей, не имеющих традиционного доступа к научной информации". Об этом сообщент La Repubblica.



