До 24 сентября магнитных бурь быть не должно

22.09.2017, 11:41

Согласно прогнозам, в ночь на воскресенье, 24 сентября, Земля окажется под воздействием незначительных геомагнитных возмущений.



Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в течение пятницы и субботы в Киеве магнитная буря не будет превышать уровня "небольшие геомагнитные возмущения" (2). А в воскресенье, 24 сентября, уровень геомагниных возмущений временами будет достигать уровня "слабая геомагнитная буря" (3).



Как сообщалось ранее, после 24 сентября магнитные бури следует ждать 27-29 сентября.



По материалам интернет-изданий.