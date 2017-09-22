До 24 сентября магнитных бурь быть не должно

22.09.2017, 11:41
Информация с сайта Gismeteo.ua

Согласно прогнозам, в ночь на воскресенье, 24 сентября, Земля окажется под воздействием незначительных геомагнитных возмущений.

Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в течение пятницы и субботы в Киеве магнитная буря не будет превышать уровня "небольшие геомагнитные возмущения" (2). А в воскресенье, 24 сентября, уровень геомагниных возмущений  временами будет достигать уровня "слабая геомагнитная буря" (3).

Как сообщалось ранее, после 24 сентября магнитные бури следует ждать 27-29 сентября.

По материалам интернет-изданий.

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