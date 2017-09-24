25 сентября ученые прогнозируют слабую геомагнитную бурю

24.09.2017, 10:44

По прогнозам геосиноптиков, в ближайшие два дня Земля будет находиться под воздействием незначительных геомагнитных возмущений.

Согласно прогнозу сайта Gismeteo, с вечера воскресенья, 24 сентября, в Киеве магнитная буря в течение суток может быть на уровне "слабая геомагнитная буря" (3), в ночное время достигая уровня "малая геомагнитная буря" (4). А с вечера понедельника, 25 сентября, уровень геомагниных возмущений будет на уровне "небольшие геомагнитные возмущения" (2).



Информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории, свидетельствует о некоторых изменениях амлитуды колебаний индекса геомагнитной возмущенности с начала суток сегодня, 24 сентября.

По материалам интернет-изданий.