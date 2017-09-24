25 сентября ученые прогнозируют слабую геомагнитную бурю

24.09.2017, 10:44
Информация с сайта Gismeteo.ua
Информация с сайта Astron.kharkov.ua

По прогнозам геосиноптиков, в ближайшие два дня Земля будет находиться под воздействием незначительных геомагнитных возмущений.

Согласно прогнозу сайта Gismeteo, с вечера воскресенья, 24 сентября, в Киеве магнитная буря в течение суток может быть на уровне "слабая геомагнитная буря" (3), в ночное время достигая уровня  "малая геомагнитная буря" (4). А с вечера понедельника, 25 сентября, уровень геомагниных возмущений  будет на уровне "небольшие геомагнитные возмущения" (2).

Информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории, свидетельствует о некоторых изменениях амлитуды колебаний индекса геомагнитной возмущенности с начала суток сегодня, 24 сентября.
По материалам интернет-изданий.

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