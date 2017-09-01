Этот день в истории: 1 сентября

01.09.2017, 09:42

Предлагаем дайджест основных событий и дат 1 сентября.

1482 - войска Крымского хана Менгли Гирея захватили и разрушили Киев.

1804 - немецкий астроном Карл Хардинг открыл астероид Юнону.

1848 - родился Огюст Анри Форель, швейцарский невропатолог, психиатр, энтомолог и общественный деятель.

1859 - произведён первый пульмановский спальный вагон.

1859 - астроном Ричард Каррингтон обнаружил солнечные протуберанцы.

1870 - Франко-прусская война: Французская армия разгромлена в сражении под Седаном, император Наполеон III взят в плен.

1887 - Эмиль Берлинер получил патент за изобретение граммофонной пластинки.

1920 - Франция провозгласила создание государства Ливан со столицей в Бейруте.

1928 - Албания провозглашена королевством.

1939 - начало Второй мировой войны.

1951 - в Лондоне открылся первый в мире супермаркет.

1953 - умер Жак Тибо, французский скрипач-виртуоз.

1969 - военный переворот в Ливии (Революция аль-Фатех), который привёл к власти Муаммара Каддафи.

1970 - в Нью-Йорке открылся первый в мире компьютерный турнир по шахматам.

1970 - умер Франсуа Мориак, французский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии.

1991 - провозглашён суверенитет Узбекистана.

2001 - в Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания заменена пожизненным заключением.

2004 - захват школы в Беслане (Северная Осетия).

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.