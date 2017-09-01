Этот день в истории: 1 сентября

Предлагаем дайджест основных событий и дат 1 сентября.
1482 - войска Крымского хана Менгли Гирея захватили и разрушили Киев.
1804 - немецкий астроном Карл Хардинг открыл астероид Юнону.
1848 - родился Огюст Анри Форель, швейцарский невропатолог, психиатр, энтомолог и общественный деятель.
1859 - произведён первый пульмановский спальный вагон.
1859 - астроном Ричард Каррингтон обнаружил солнечные протуберанцы.
1870 - Франко-прусская война: Французская армия разгромлена в сражении под Седаном, император Наполеон III взят в плен.
1887 - Эмиль Берлинер получил патент за изобретение граммофонной пластинки.
1920 - Франция провозгласила создание государства Ливан со столицей в Бейруте.
1928 - Албания провозглашена королевством.
1939 - начало Второй мировой войны.
1951 - в Лондоне открылся первый в мире супермаркет.
1953 - умер Жак Тибо, французский скрипач-виртуоз.
1969 - военный переворот в Ливии (Революция аль-Фатех), который привёл к власти Муаммара Каддафи.
1970 - в Нью-Йорке открылся первый в мире компьютерный турнир по шахматам.
1970 - умер Франсуа Мориак, французский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии.
1991 - провозглашён суверенитет Узбекистана.
2001 - в Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания заменена пожизненным заключением.
2004 - захват школы в Беслане (Северная Осетия).
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.