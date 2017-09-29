29.09.2017, 12:51

В Украине продолжается рост цен на большинство продуктов. Только за последний месяц подорожали мясо, яйца, молочные продукты и хлеб.

Всего же с начала года цены на еду прибавили от 15% до 50% в зависимости от категории. Эксперты не исключают, что к концу года хлеб будет стоить 15 гривен, яйца - 30 гривен, а мясо - больше 100 гревен.



Как известно, с 1 июля 2017 года правительство Украины официально прекратило отслеживать цены на продукты питания, приняв решение, что "рынок сам все отрегулирует".



Впрочем, продавцы называют и другие причины ценовой гонки и утверждают: продукты будут дорожать и дальше.



В Ассоциации продуктов питания, которая мониторит цены на 90% самых ходовых продуктов питания утверждают: с начала года в отечественной рознице подешевели только гречка и яйца (на 16% и 15% соответственно). Вся остальная еда продолжает расти в цене и конца этому пока не видно.



По данным профильной ассоциации, на 11 сентября этого года больше всего подорожали свинина и говядина - на 31,5 грн./кг (43%) и 21,7 грн./кг (24%). Мяса дешевле 100 грн./кг в Украине уже просто не найти - за килограмм свинины приходится платить 103,9 грн., говядины на кости - 109,8 грн.



Вплотную приближаются к этим цифрам и ценники за курятину. Только за последние пару месяцев птица взлетела в цене почти на треть и продается уже от 55 грн. (тушка) до 100 грн./кг (филе).



Как минимум, 10 гривен сверху украинцам приходится доплачивать также за сало (оно подорожало на 35% с начала года, до 54,9 грн./кг), сливочное масло (+8%, до 142,7 грн./кг), творог (+16%, до 95 грн./кг).

За период с 11 по 20 сентября курятина выросла в цене на 0,5%, и теперь килограмм можно купить в среднем за 55,31 грн. По сравнению с аналогичной датой прошлого месяца курятина подорожала на 3,9%.



До 20 сентября цены на свинину стабилизировались и почти не изменились, составив 104,17 грн за килограмм. Однако по сравнению с августом этот продукт подорожал на 5,2%.



Рекордсменом по росту цен на мясном рынке стало сало, подорожавшее за последние 10 дней на 4,3%, а по сравнению с аналогичной датой прошлого месяца - на 15,8%, до 49,6 грн за килограмм.



Овощные ценники выросли в среднем на 20%, а некоторые позиции подорожали намного сильнее. Скажем, морковь прибавила в цене целых 90% (до 8,2 грн./кг), капуста - 53% (до 6 грн./кг), свекла - 31% (до 5,2 грн./кг), лук - 48% (до 6,8 грн/кг)



Согласно данным Госстата, только за месяц - с июля по август цены на хлеб в Украине выросли на почти на 1%, мясо - на 3%, яйца - на 18%, молоко и сыр - на 3,3% и т.д. И это при том, что курс доллара, на который всегда традиционно кивают продавцы, объясняя новые ценники, летом не только не рос, но и, наоборот, просел.



Из продуктов, которые в августе подешевели, официальная статистика называет овощи и фрукты (на 21,5% и 5,7% соответственно). Но скидки связаны, в первую очередь, с поступлением на рынок нового урожая, к тому же, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и овощи, и фрукты все равно остаются дорогими. Стоит вспомнить хотя бы арбузы, которые в нынешнем сезоне стали своего рода символом витаминной инфляции: если раньше они стоили копейки, то в этом году - по карману далеко не всем (7-9 грн./кг).



По мнению главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, до конца года еда может подорожать еще, как минимум, на 5%-7%, а в следующем году - еще на 10%. В Ассоциации поставщиков продуктовых сетей констатировали: большинство продуктов в нашей стране, за исключением разве что овощей, уже сравнились по цене с восточноевропейскими. А если гонка в рознице продолжится, уже скоро украинцам придется тратить на еду больше, чем европейцам. При том, что качество львиной доли наших продуктов пока оставляет желать лучшего.



По словам А. Охрименко, именно продукты питания стали основным драйверов роста инфляции, которая давно превысила обещанные правительством 8% и до конца года может превысить 15%. По словам экспертов, причин для столь резкого взлета цен на еду в Украине больше чем достаточно.



Впрочем, сугубо производственные факторы накрутили ценники не больше чем на 10-15%.



"Овощи дороже, чем год назад, по объективным причинам. В нынешнем сезоне сложились крайне неблагоприятные погодные факторы, снизились посевные площади. А, к примеру, яблоки подорожали из-за глобальных тенденций: в мире снижается производство этих фруктов, в некоторых странах урожай уменьшится вполовину. Поэтому цены будут расти и дальше", - рассказал представитель продовольственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.



По его словам, цены на молочные продукты взвинчивает все та же мировая конъюнктура: на международных биржах дорожают молочные жиры, что выгодно Украина, как крупному экспортеру сливочного масла. Плюс - снижение предложения сырья внутри страны - производство молока в большинстве хозяйств продолжает сокращаться, а закупочные цены на него растут.



Рекордные ценники на мясо эксперты поясняют сокращением поголовья скота в Украине, потерями от Африканской чумы свиней и нарастающим дефицитом предложения. Кроме того, подорожали корма, энергоносители и транспорт.



Александр Охрименко говорит, что объективные факторы подорожания еды можно перечислять долго, но взвинчивать ценники и производителей, и продавцов заставляют вовсе не они.



По его словам, в Украине в последнее время существенно выросла фискальная нагрузка на бизнес. Собственно, за счет этого государство и латает дыры в бюджете.



"С начала 2017 года изменилась схема уплаты НДС, теперь налог поступает на спецсчета и отвертеться от его уплаты или хотя бы перечислить позже практически нереально. Бизнесу приходится отдавать на спецсчета огромные суммы буквально на каждом этапе: закупил продукцию - плати, переработал и продал - снова плати. И чем выше объемы переработки, тем больше приходится изымать из оборота и отдавать в казну. Соответственно, бизнес закладывает эти 20% в оптовые и розничные цены", - поясняет эксперт.



Эксперты считают, что продавцам "развязала руки" инертность контролеров. С сентября прошлого года в Украине начали реализовывать эксперимент по отмене контроля цен на социальные продукты питания. Аргументируя эту идею, правительство тогда поясняло: мол рынок и так все расставит на места, а лишние затраты на отчетность, наоборот, лишь накручивают ценники.



Но, как оказалось, чиновники недооценили аппетиты продавцов. "Как только сама идея об отмене ценового регулирования начала обсуждаться (в августе 2016 года), тут же подорожала курятина. В октябре, буквально сразу после отмены проверок, взлетели в цене яйца (до 30 грн. за десяток). А когда Камин признал "эксперимент" удачным и окончательно отменил ценовой контроль с 1 июля этого года, снова резко подорожала курятина. Взаимосвязь очевидна", - считают аналитики.



Эксперты не сомневаются: еда будет дорожать и дальше. Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорит, что уже сейчас есть причины для повышения цен на хлеб и яйца.



"За последний год пшеничная мука подорожала в среднем на 12%, до 9,7 грн./кг. В ближайшее время ожидается прирост еще на 10%, так как урожай зерна в этом году поступает на рынок по более высоким ценам, чем в прошлом. Учитывая, что мука - это 38-43% в себестоимости хлеба, ее подорожание наверняка заставит пекарей переписывать ценники. Автоматически вырастет цены и на все другие мучные изделия - макароны, сдоба и прочее", - пояснил Д. Марчук.



И добавляет: окончательные цены на хлеб будут зависеть и от курса доллара. "Обесценивает гривны на 1 грн. делает хлеб дороже на 50 коп. Если доллар подорожает до 30,1 грн., как прогнозируется в проекте бюджета на 2018г, буханка пшеничного хлеба будет стоить 15 грн., а ржаного - 14,5 грн.



"Уже в конце октября десяток яиц будет стоить не менее 24 грн., а к концу года может подорожать до 28-30 грн. Цены толкает вверх рост спроса на этот продукт, увеличение экспорта и подорожание кормов для птицы (если в прошлом году тонна зерна стоила $164-167, то сейчас - $183-187", - прогнозирует Д. Марчук.



Высокие ценники на мясо и молокопродукты в следующем году обеспечит дальнейшее сокращение поголовья скота и подорожание тех же кормов.



Есть и еще один фактор раскуртки инфляции - повышение минимальных зарплат в Украине.



"Правительство обещает гражданам 5-7 тыс. грн. минималки (в проекте бюджета на 2018 год заложена цифра в 3723 грн. что на 523 грн. больше, чем сейчас), а это значит, что агропредприятиям, где большинство работников оформлены именно на минимальные ставки, придется существенно увеличить налоговые отчисления из зарплатного фонда", - добавил Денис Марчук.



Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко считает, что еда будет дорожать до тех пор, пока ее будут покупать. "У украинцев сейчас остались деньги разве что на продукты, поэтому большинство граждан попросту проедают свои зарплаты. Если у населения появится больше денег - будут дорожать машины и квартиры. А пока - только еда", - резюмировал эксперт.



Впрочем, похоже аппетит у украинцев все же ухудшился. По данным Госстата, в первом полугодии 2017 года продажи продуктов питания в натуральном выражении упали на 6%. Скажем, мяса купили всего 97 тысяч тонн, что на 11 тысяч тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы реализации муки упали на 8 тысяч тонн, картофеля - на 7 тысяч тонн, колбасы - на 5,8 тысяч тонн.



Их украинцы заменяют сравнительно недорогими овощами, крупами и мучным (их продажи увеличились на 22 тысяч тонн, 3 тысячи и 6 тысяч соответственно).



Но А. Дорошенко считает, что рост цен может остановить лишь вмешательство властей. "Контроль за ценами есть в большинстве европейских стран. Причем, если у нас до недавнего времени мониторили 23 товарные позиции, то, скажем, во Франции - несколько тысяч. И каждый дополнительный процент в цене становится поводом для разбирательств. если же контролеры выяснят, что производитель переписал ценник, чтобы увеличить свою прибыль, ему грозят штрафы в несколько тысяч, а то и десятков тысяч евро", - сказал эксперт.

Как сообщают СМИ, в настоящее время Антимонопольный комитет Украины занимается исследованием причин роста цен на рынке курятины и наличия нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает "Страна.ua".