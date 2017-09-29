"Мы уже выделили сразу 100 млн грн, все проблемы будут решены", - Премьер-министр из Калиновки

29.09.2017, 14:51

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман находится в Калиновке и проводит заседание Штаба по ликвидации последствий пожара на военных складах. Глава Правительства совершил облет места происшествия и проинспектировал ход проведения всех ликвидационных работ.

Открывая заседание Штаба, он поблагодарил все службы, которые оперативно и эффективно провели все работы по локализации пожара, эвакуации людей из опасных территорий, а также ликвидации последствий взрывов.

"Спасибо всем тем, кто с первых минут начал локализацию пожара. Самое главное - все живы. Мы все восстановим, ни одного пострадавшего не оставим без внимания. И поэтому сейчас стоит задача - качественно организовать восстановление всех домов, школ, инфраструктурных объектов, - сказал Глава Правительства. - Мы уже выделили сразу 100 млн грн, все проблемы будут решены".

Причины происшествия, подчеркнул Премьер-министр, установит следствие.

Об этом сообщает "Правительственный портал".