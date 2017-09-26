Правительство приглашает общественность к обсуждению проекта по монетизации субсидий

26.09.2017, 12:51

Правительственный проект постановления о монетизации льгот и субсидий на уровне поставщиков коммунальных услуг финализирован и вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Только после учета мнения общества Правительство с 1 января 2018 года запустит процесс монетизации льгот и субсидий на уровне предприятий жилищно-коммунального хозяйства, заверил Владимир Кистион.

"Это серьезный шаг вперед, который отменит систему клиринговых расчетов и обеспечит расчет с поставщиками коммунальных услуг живыми деньгами с их целевым использованием. 26 лет эта проблематика была в Украине, и наконец Правительство предложило свое видение решения этой ситуации", - отметил Владимир Кистион.

Об этом сообщает "Правительственный портал".