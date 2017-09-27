27.09.2017, 11:03

Из-за взрывов на складах боеприпасов в Калиновке (Винницкая область) по состоянию на 08:00 27 сентября эвакуировано почти 30 тыс. человек, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"На охрану публичной безопасности и порядка на территории области привлечено более 2800 сотрудников полиции. В непосредственной близости от места взрыва несут службу 70 работников Калиновского отдела полиции, 100 работников аппарата полиции Винницкой области, 60 патрульных полицейских, 40 человек областного управления полиции охраны", - отметили в пресс-службе Нацполиции.

По информации ГСЧС, закрыто движение автотранспорта на дороге Житомир - Могилев-Подольский, ж/д транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка, воздушного транспорта в радиусе 50 км от Калиновки. Отключены линии электропередач Калиновка - УкрФлора и Калиновка - Лавровка. Отключено газоснабжение сел Дорожное, Медведка и Лавровка.