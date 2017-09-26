Переселенцы и безработные становятся бизнесменами благодаря проекту "Рука помощи" – Минсоцполитики

26.09.2017, 16:39

За четыре месяца активной фазы реализации проекта "Рука помощи" в Львовской, Полтавской и Харьковской областях его участниками стали более тысячи украинцев, первые 25 участников уже защитили бизнес-планы и вскоре получат финансовую помощь для начала собственного бизнеса – они откроют заведения питания, мини-фермы, интернет-магазины, будут производить мебель и т.д.

В Госбюджете на этот год предусмотрено 20 млн. гривен на помощь участникам проекта, первые 900 тыс. гривен уже поступили в пилотные регионы для приобретения оборудования и материалов участникам, которые решили начать собственное дело.

Как показала начальная стадия реализации проекта, в Украине существует мощный общественный запрос на реинтеграцию долговременных безработных на рынок труда.

Заявок на участие в проекте было подано около 1,5 тысячи, из них более 700 на "помощь в трудоустройстве", 530 – на участие в оплачиваемых общественных работах и более 200 – на получение финансовой помощи для открытия собственного бизнеса.

Круг участников проекта постоянно расширяется, что свидетельствует о значительной мотивации к улучшению собственной жизни среди неработающих получателей государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и внутренне перемещенных лиц, на помощь которым ориентирован пилотный проект.

Об этом сообщает "Правительственный портал".