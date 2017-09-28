В Укравтодоре хотят повысить вдвое шансы выживаемости пешеходов

28.09.2017, 14:33

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует воплотить рекомендации международной консалтинговой компании COWI по вопросам дорожной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Укравтодора.

"Самым приоритетным направлением страхования пешеходов на дорогах является уменьшение скорости на наземных пешеходных переходах - до 50 км/ч и менее", - рассказали в ведомстве.

По заключению международных экспертов, "пешеход, сбитый автомобилем на скорости 60 км/ч имеет шанс выжить только в 30% случаев, а на скорости 50 км/ч шанс выжить увеличивается вдвое - до 60%".

Основными проблемами в Украине являются высокий лимит скорости в населенных пунктах - 60, 90, 110 км/ч, высокая фактическая скорость, свободный доступ пешеходов к дорогам (даже на дорогах с 4-6 полосами), отсутствие в населенных пунктах тротуаров и движение пешеходов по обочине, большое количество переходов в одном уровне и мало переходов в разных уровнях.