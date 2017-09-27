В Саудовской Аравии женщинам разрешат получать водительские права

27.09.2017, 13:35

Король Саудовской Аравии издал указ, разрешающий женщинам получать водительские права. До этого женщинам было запрещено водить автомобиль. Король постановил, что указ должен войти в силу к июню 2018 года.

Будет создана специальная комиссия, состоящая из представителей министерств внутренних дел, финансов, труда и социального развития, она должна представить свои рекомендации в течение 30 дней.

Саудовское государственное информационное агентство сообщает, что "королевский указ регулирует правила дорожного движения, в том числе и выдачу водительских прав мужчинам и женщинам, на равной основе".

В указе говорится, что новые правила относительно женщин за рулем "должны соответствовать правилам шариата", однако на данный момент не ясно, что это значит.

Кампания за право саудовских женщин садиться за руль автомобиля длится уже много лет, но против этого "новшества" выступали традиционно консервативные богословы. Об этом сообщает BBC Украинская служба.