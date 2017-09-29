Численность работников министерств сократится на 5% без учета новосозданных директоратов, - КМУ

29.09.2017, 12:29

"Есть типичные ожидания граждан от государственной службы. Она должна быть прозрачной и эффективно тратить средства. Граждане должны получать качественные услуги, не стоять в длинных очередях за справками. Также система должна производить качественные решения проблем, с которыми сталкиваются граждане. Сегодня граждане ожидают от государственного аппарата эффективности", - заявил Министр Кабинета Министров Александр Саенко во время эфира на канале "112.Украина".

В рамках реформы государственной службы в 10 пилотных министерствах созданы новые структуры - директораты. Сейчас идет процесс набора работников.

"Мы меняем функционал государственных органов. Появятся директораты, которые будут заниматься именно разработкой правительственных решений. Министерства должны стать современными аналитическими центрами для выработки и внедрения государственных решений", - отметил Александр Саенко.

"Избыточные полномочия министерств мы будем отчуждать, передавать органам местного самоуправления и просто отменять. Поэтому по состоянию на 1 мая 2018 года численность работников министерств сократится на 5% без учета новосозданных директоратов", - прокомментировал он.

Об этом сообщает "Правительственный портал".