25.09.2017, 16:38

В 2018 году расходы на социальные пособия, льготы и субсидии в общем составят 122,7 млрд. грн (117,6 млрд. грн в этом году). Это предусмотрено проектом Государственного бюджета Украины на 2018 год. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Из государственного бюджета 55,1 млрд. грн будут направлены на адресные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, 7 млрд. грн из местных бюджетов - на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

2,7 млрд. грн предусмотрены в бюджете на предоставление льгот и субсидий на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

57,90 млрд. грн заложено в проекте Государственного бюджета на 2018 на выплату малообеспеченным семьям и другим получателям социальной помощи.

При этом социальные стандарты будут расти быстрее инфляции.