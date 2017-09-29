29.09.2017, 14:45

Для 7,5 млн семей, получавших субсидии в прошлом отопительном сезоне, она будет переназначена автоматически. Об этом в эфире "5 канала" заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

"Никаких революционных изменений в системе начисления и назначения субсидий не будет. Идут изменения, которые только улучшают систему субсидий и делают ее еще проще для людей. Самое главное, что тем людям, которые уже есть в системе субсидий, а это 7,5 млн семей, переназначение субсидий произойдет автоматически", - сказал он.

"Никому из тех, кто уже получал субсидию, не нужно никаких новых обращений или новых документов. Все - управление соцзащиты все осуществит самостоятельно в автоматическом режиме", - подчеркнул Вице-премьер-министр.

"И любые изменения в финансовом состоянии семьи тоже отслеживаются в автоматическом режиме. Уже налажен нормальный обмен информацией с ГФС и Пенсионным фондом, и этот обмен также происходит автоматически", - добавил он.