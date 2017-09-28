В результате взрывов боеприпасов в Калиновке погибших нет, - ГосЧС

28.09.2017, 11:36

По состоянию на 8:00 четверга, 28 сентября, погибших в результате взрывов боеприпасов на территории склада боеприпасов Министерства обороны возле Калиновки (Винницкая область) нет. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Информации о погибших в результате чрезвычайной ситуации не зарегистрировано. По оперативной информации, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения", - сказано в сообщении.

ГосЧС ликвидировало возгорание 7 сооружений, возникших вследствие попадания боеприпасов.

Авиация осуществила 16 сбросов (128 тонн) воды на очаги пожара, благодаря чему снижена опасность.

Эвакуировано более 30 000 человек в радиусе 10 км, мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Об этом сообщают "Українські Новини".